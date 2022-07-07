Покинувшую Россию Пугачеву могут ждать проблемы из-за племянника

Певицу Аллу Пугачеву могут ждать проблемы в России из-за родственника. Об этом заявил бизнесмен Игорь Гольдберг.
По словам предпринимателя, причиной проблем может стать племянник артистки Влад Пугачев. Гольдберг сообщил, что родственник певицы год назад приобрел у него салон красоты за 8 млн рублей. Однако Гольдберг так и не получил указанную сумму.
«Пусть теперь ждет уголовного дела. Если, конечно, сама Алла Борисовна не заплатит за нерадивого племянника, чтобы имя ее семьи с грязью не смешали», — рассказал он «Экспресс газете».
Ранее выяснились доходы Аллы Пугачевой за концертную деятельность. Певица готова выступать на корпоративах за 350 тысяч евро.