Покинувший Россию Галкин пожаловался на нехватку мест на Новодевичьем кладбище

Покинувший Россию юморист Максим Галкин уверен, что ему не достанется места на самом известном кладбище страны — Новодевичьем кладбище.
На Новодевичьем кладбище похоронены только самые известные люди. Обычному человеку найти пристанище в этом месте невозможно, пишет Дни.ру.
В некрополе покоятся 26 тысяч человек, он официально признан историко-культурным памятником Москвы и считается самым привилегированным.
Там покоятся Марк Захаров, Олег Табаков, Юрий Лужков, Людмила Зыкина, Борис Ельцин. Получить место на этом кладбище не могут даже некоторые артисты.
«Даже звание Народного артиста не всегда гарантирует место на элитном Новодевичьем! Прежде звание могло помочь тебе с местом в гостинице, с повышенной ставкой за концерты. А сейчас даже место на кладбище просто так не получишь», — заявил Галкин.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.