Покинувший Россию Галкин пожаловался на нехватку мест на Новодевичьем кладбище

«Даже звание Народного артиста не всегда гарантирует место на элитном Новодевичьем! Прежде звание могло помочь тебе с местом в гостинице, с повышенной ставкой за концерты. А сейчас даже место на кладбище просто так не получишь», — заявил Галкин.