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Покинувший Россию Галкин пожаловался на нехватку мест на Новодевичьем кладбище

Покинувший Россию Галкин пожаловался на нехватку мест на Новодевичьем кладбище
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Покинувший Россию юморист Максим Галкин уверен, что ему не достанется места на самом известном кладбище страны — Новодевичьем кладбище.

На Новодевичьем кладбище похоронены только самые известные люди. Обычному человеку найти пристанище в этом месте невозможно, пишет Дни.ру.

В некрополе покоятся 26 тысяч человек, он официально признан историко-культурным памятником Москвы и считается самым привилегированным.

Там покоятся Марк Захаров, Олег Табаков, Юрий Лужков, Людмила Зыкина, Борис Ельцин. Получить место на этом кладбище не могут даже некоторые артисты.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Даже звание Народного артиста не всегда гарантирует место на элитном Новодевичьем! Прежде звание могло помочь тебе с местом в гостинице, с повышенной ставкой за концерты. А сейчас даже место на кладбище просто так не получишь», — заявил Галкин.

После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.

Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.

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RusNewsToday24
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