Новости03

Покинувший Россию Галкин показал, как проводит время с сыном

Покинувший Россию Галкин показал, как проводит время с сыном
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Перебравшийся в Израиль юморист Максим Галкин какое-то время сидел почти без дела, но после серии заграничных концертов он стал чаще делиться личным в Сети. Недавно он показал, как проводит каникулы с сыном.

Галкин опубликовал в соцсети видеоролик, на котором показал, как катается на велосипедах по латвийским лесам вместе с сыном Гарри. Они дурачились, пытаясь изобразить звуки различных животных: в начале решили попробовать петь как птицы, затем выть по-волчьи.

Гарри в шутку пожаловался, что выглядит маленьким в кадре. Галкин не растерялся и поставил камеру на землю, чтобы тот казался больше.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.