Покинувший Россию Галкин показал, как проводит время с сыном

Перебравшийся в Израиль юморист Максим Галкин какое-то время сидел почти без дела, но после серии заграничных концертов он стал чаще делиться личным в Сети. Недавно он показал, как проводит каникулы с сыном.
Галкин опубликовал в соцсети видеоролик, на котором показал, как катается на велосипедах по латвийским лесам вместе с сыном Гарри. Они дурачились, пытаясь изобразить звуки различных животных: в начале решили попробовать петь как птицы, затем выть по-волчьи.
Гарри в шутку пожаловался, что выглядит маленьким в кадре. Галкин не растерялся и поставил камеру на землю, чтобы тот казался больше.