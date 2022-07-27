Покинувший Россию Ефим Шифрин сообщил о горькой утрате

Уехавший из России юморист Ефим Шифрин поделился новостью о тяжелой утрате. Он сообщил, что вчера не стало известной писательницы Татьяны Москвиной, пишет «BLITZ+».
«Вчера Татьяны Москвиной не стало. Светлая память. Мои соболезнования Сергею Шолохову и его семье», — заявил артист.
Шифрин отметил, что именно Москвина обещала дать ему роль Чарли Чаплина в новом спектакле. Комик выразил свои соболезнования родственникам.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным.
Среди таких артистов оказались писатели Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант, юморист Максим Галкин.
Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.