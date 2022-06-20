Покинувший России бренд Bershka вернулся в продажу — благодаря Wildberries

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Как стало известно, вещи под брендом Bershka начали продавать в российском интернет-магазине Wildberries, где ранее появились товары Zara, Pull & Bear и Massimo Dutti, принадлежащие компании Inditex. Соответствующие бренды ранее приостановили работу в России.





Джинсы Bershka в данный момент предлагаются на сайте Wildberries по цене от 4,7 до 5,2 тыс. рублей. Глава пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев ранее заявил, что компания закупает товары только напрямую от производителей или официальных дистрибуторов.

Глава Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс подтвердила агентству РИА Новости, что коллекции Zara, представленная в Wildberries, были произведены еще в 2021 году и отправлены на территорию России заранее.

При этом российский министр промышленности и торговли Виктор Евтухов отмечал, что Inditex не заявляла о своем окончательном уходе из РФ: «Наоборот, они надеются, что когда вся эта история с логистикой наладится, у них будет возможность вернуться».