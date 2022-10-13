Покинувшего Россию экс-супруга Варнавы заметили в США с новой возлюбленной

Покинувший Россию экс-супруг Екатерины Варнавы закрутил роман за рубежом. Новой возлюбленной режиссера стала продюсер Софья Капкова, сообщает «Газета.RU» со ссылкой на Telegram-канал «Тушите свет». Пару заметили в Центральном парке Нью-Йорка.
«В окрестностях Центрального парка 30-летний опальный режиссер проводит время в обнимку с 43-летним продюсером Софьей Капковой, также покинувшей Россию до лучших времен», — сообщает Telegram-канал.
У основательницы Центра документального кино Софьи Капковой уже было два брака. 10 лет супругом Капковой был политический деятель Дмитрий Гудков, а с 2015 по 2019 она состояла в браке с экс-руководителем департамента культуры Москвы Сергеем Капковым.
Александр Молочников же недавно развелся с Екатериной Варнавой, с которой они встречались два года. В одном из интервью Молочников признался, что тайно женился на Варнаве в марте. Супруги планировали переехать в США и обзавестись детьми.