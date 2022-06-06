Покинувшая Россию Тодоренко рассказала, почему уехала из страны

Телеведущая Регина Тодоренко на последних месяцах беременности решила покинуть Россию. Недавно знаменитость призналась, почему она уехала из страны.
На данный момент бывшая ведущая шоу «Орел и решка» находится на Бали. Знаменитость призналась, что считает этот остров своим местом силы. Именно его она выбрала для психологической подготовки к родам.
«Мы все в ожидании нового человека! Очень хотим встретиться. Делаем с мужем все возможное, чтобы наше первое свидание прошло мягко и спокойно», — приводит слова знаменитости портал Teleprogramma.pro.
По словам телеведущей, на Бали она ощущает себя умиротворенной и целостной. Там Тодоренко много плавает, а также медитирует и занимается йогой. Все это помогает ей настроиться на позитивные мысли.
Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Пара воспитывает сына Михаила.