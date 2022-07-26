Покинувшая Россию певица Алла Пугачева лишилась крупного бизнеса в стране

Отметим, что юморист Максим Галкин уехал из России вскоре после начала спецоперации на Украине. С ним страну покинули Пугачева и близнецы Лиза и Гарри. В Израиле, где звездная семья прожила несколько месяцев, семья не задержалась и уже в начале июля оказалась в Юрмале.