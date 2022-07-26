Покинувшая Россию певица Алла Пугачева лишилась крупного бизнеса в стране

Певица Алла Пугачева больше не сможет зарабатывать деньги на своем бизнесе в России, потому что «Театра песни», который когда-то принадлежат ей, больше не существует. Об этом сообщил музыкальный критик Алексей Остудин, пишет портал BLITZ+.
Критик опроверг новости о том, что бизнес звезды попал под санкции. По его словам, «Театра песни» давно уже не существует.
«Как может попасть под санкции то, чего не существует? “Театра песен” нет уже миллион лет, как юридической организации», — пояснил эксперт.
Отметим, что юморист Максим Галкин уехал из России вскоре после начала спецоперации на Украине. С ним страну покинули Пугачева и близнецы Лиза и Гарри. В Израиле, где звездная семья прожила несколько месяцев, семья не задержалась и уже в начале июля оказалась в Юрмале.