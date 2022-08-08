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Покинувшая Россию актриса Литвинова показала фото без макияжа

Покинувшая Россию актриса Литвинова показала фото без макияжа
Генриетта Перьян/Global Look Press

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова поделилась с подписчиками фотографией без макияжа.

Рената Литвинова на своей странице в социальной сети поделилась с подписчиками фотографией в зеркале. В кадре 55-летняя актриса предстала в топе черного цвета, волосы были небрежно уложены. Примечательно, что на лице Литвиновой отсутствовал какой-либо макияж. В комментарии к публикации заслуженная артистка России сообщила, что в сентябре сыграет в спектакле «Кактус» в столице Эстонии.

Вскоре после начала спецоперации ВС РФ на Украине Литвинова покинула страну. Она уехала во Францию, где, по слухам, снимает короткометражную киноленту.

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