Покинувшая Россию актриса Литвинова показала фото без макияжа

Рената Литвинова на своей странице в социальной сети поделилась с подписчиками фотографией в зеркале. В кадре 55-летняя актриса предстала в топе черного цвета, волосы были небрежно уложены. Примечательно, что на лице Литвиновой отсутствовал какой-либо макияж. В комментарии к публикации заслуженная артистка России сообщила, что в сентябре сыграет в спектакле «Кактус» в столице Эстонии.