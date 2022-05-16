Покинувшая Россию Ирина Дубцова объяснила свой отъезд

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Певица Ирина Дубцова недавно уехала из России. Позже победительница «Фабрики звезд — 4» рассказала, что подтолкнуло ее к этому решению.
По словам звезды, она является аллергиком. Поэтому весна — непростое время года для нее. В межсезонье Дубцова предпочитает уезжать из России.
«Я убежала от аллергии, как обычно. Привет, любимые Мальдивы», — рассказала звезда в соцсетях.
Дубцова была замужем за Романом Черницыным — лидером группы Plazma. У пары есть общий сын Артем. В 2008 году артисты развелись. После расставания они сохранили теплые отношения.
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