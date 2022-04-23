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    Покинувшая Россию Чулпан Хаматова выступила на митинге в поддержку Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Покинувшая Россию Чулпан Хаматова выступила на митинге в поддержку Украины

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    Агентство «Москва» / Александр Авилов

    Актриса Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала специальной операции на Украине, появилась на митинге в поддержку Киева. В настоящее время артистка проживает в Латвии.

    Хаматова выступила на митинге на фоне украинского флага. Она заявила, что ощущает боль народа Украины. Сложившуюся ситуацию прокомментировала журналистка Юлия Витязева.

    «Спасибо СВО, что она теперь в Риге», — написала она в своем Telegram-канале.

    Пользователи Сети поддержали позицию Витязевой. Они заявили, что актриса является лицемеркой.

    «Она, конечно, невероятная лицемерка! Боль жителей Донбасса на протяжении восьми лет ее не трогала никак. А тут она вдруг почувствовала!»;

    «Уехала, чтобы имущество в Латвии не отобрали – вот и вся ее философия», — высказались фолловеры.

    Ранее Хаматова приняла участие в YouTube-программе «Скажи Гордеевой», где негативно высказалась о спецоперации. Она подчеркнула, что не планирует возвращаться на родину.

    Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. О ее проведении объявил российский лидер Владимир Путин. 

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