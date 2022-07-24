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Покидающая Россию Анна Ковальчук пыталась скрыть свое лицо в аэропорту

Покидающая Россию Анна Ковальчук пыталась скрыть свое лицо в аэропорту
loballookpress.com/Semen Likhodeev/Russian Look

Звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук была замечена в одном из аэропортов. Об этом сообщил портал «Экспресс газета».

Актриса была облачена в бежевый спортивный костюм. На голову она накинула капюшон в надежде скрыть лицо от папарацци и других пассажиров. Фанаты предположили, что Ковальчук решила сбежать из страны вслед за своими коллегами.

Однако позже в Сети появились видео с пляжа. Оказалось, что знаменитость решила просто взять летний отпуск. Сейчас она отдыхает на океане и получает пожелания от поклонников, которые советуют ей хорошо отдохнуть.

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RusNewsToday24
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