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Показ сериала «Союз спасения. Время гнева» с Прилучным приостановлен на KION

Показ сериала «Союз спасения. Время гнева» с Прилучным приостановлен на KION
Global Look Press | Pavel Kashaev

Мультимедийная онлайн-платформа KION прервала показ сериала «Союз спасения. Время гнева», где главную роль сыграл актер Павел Прилучный. Пятый эпизод проекта не вышел 19 октября.

Премьера новых серий перенесена на 1 января 2023 года. Об этом сообщает сервис «Кинопоиск».

Релиз проекта состоялся в рамках фестиваля кинотеатров «Новый сезон» в Сочи. Онлайн-показ стартовал 28 сентября.

Примечательно, что на вышеупомянутом мероприятии Прилучный появился в компании новой супруги, артистки Зепюр Брутян. Пара Узаконила свои отношения в августе 2022 года.

kion прилучный союз спасения. время гнева
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