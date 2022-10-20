Показ сериала «Союз спасения. Время гнева» с Прилучным приостановлен на KION

Примечательно, что на вышеупомянутом мероприятии Прилучный появился в компании новой супруги, артистки Зепюр Брутян. Пара Узаконила свои отношения в августе 2022 года.

Премьера новых серий перенесена на 1 января 2023 года. Об этом сообщает сервис «Кинопоиск».

Мультимедийная онлайн-платформа KION прервала показ сериала «Союз спасения. Время гнева», где главную роль сыграл актер Павел Прилучный. Пятый эпизод проекта не вышел 19 октября.