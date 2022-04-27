Пока Рогозин молчит, покупку Twitter Илоном Маском скептически прокомментировал Дмитрий Медведев

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев скептически прокомментировал новость о том, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск приобрёл социальную сеть Twitter за 44 млрд долларов.

Перекупка сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменит. Никакая сеть не способна игнорировать настроения в государстве, которое является местом её регистрации. И поэтому никакого чудесного превращения с Twitter не случится.

Дмитрий Медведев

Бывший президент России добавил, что после того, как у Twitter появился такой владелец, социальная сеть внезапно не станет ни демократичной, ни справедливой.





Напомним, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который много лет подряд критикует Илона Маска по различным поводам, ограничил доступ к своей учётной записи в социальной сети Twitter после вчерашней новости о её приобретении Маском.

Бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси отреагировал на приобретение Twitter генеральным директором Tesla Илоном Маском в понедельник, заявив, что поддерживает этот шаг. Главный исполнительный директор Twitter Параг Агравал заявил сотрудникам, что теперь будущее компании является неопределённым. При этом США опасаются роста дезинформации в Twitter после покупки соцсети.