Пока GeForce RTX 40 поддерживают только DisplayPort 1.4, Radeon RX 7000, по слухам, получат поддержку DisplayPort 2.1

Видеокарты Radeon RX 7000 как минимум на основе старшего GPU Navi 31 могут получить поддержку интерфейса DisplayPort 2.1.





Проблема в том, что такой стандарт пока официально не существует. В продаже есть якобы сертифицированные кабели, но на самом деле VESA никогда такого стандарта не подтверждала.

Предположительно, новый стандарт будет поддерживать UHBR 20, то есть пропускная способность на линию составит 20 Гбит/с. На сегодняшний день DisplayPort 2.0 подразумевает возможность передачи данных со скоростью до 80 Гбит/с при наличии четырёх линий. Это позволяет выводить изображение разрешением до 16K с частотой 60 Гц или же, к примеру, подключить два экрана 4K с частотой 144 Гц.

При этом новые GeForce RTX 40 поддерживают только DisplayPort 1.4a, что Nvidia объясняет достаточными возможностями данного интерфейса.

Ранее мы слышали, что Radeon RX 7000 будут поддерживать DisplayPort 2.0, что было бы ожидаемо. К тому же те же карты Intel Arc этот интерфейс поддерживают. Но вот относительно DisplayPort 2.1 пока есть лишь новые слухи. Ими поделился журналист HardOCP, утверждая, что сразу несколько его источников подтвердили эти данные.