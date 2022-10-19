Пока доступные RTX 40 ещё не появились. Тесты GeForce RTX 3060 Ti с GDDR6X показали, насколько новинка быстрее обычной версии

Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X, которая ранее была замечена в списках некоторых онлайн-магазинов, прошла тесты 3DMark.





Карта имеет память с частотой 19 ГГц, как и RTX 3070 Ti. Более быстрая память позволяет такой модификации быть на 7-10% быстрее обычной RTX 3060 Ti. При этом RTX 3070 ещё на столько же быстрее, то есть новинка вписалась ровно посередине между RTX 3060 Ti и RTX 3070.

В играх разница может быть как меньше, так и больше — всё зависит от конкретной игры, разрешения и настроек качества графики.





В продаже новинка ожидается в ближайшие недели. О цене данных пока нет.