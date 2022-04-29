Пока Apple продаёт много iPhone, Samsung заняла рекордную долю рынка смартфонов. Правда, только если говорить о первом квартале

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Компания Samsung достигла рекордной доли рынка смартфонов. С оговоркой. Это следует из данных по итогам прошедшего квартала, которыми поделились специалисты Strategy Analytics.





Итак, доля Samsung по итогам первого квартала составила 23,8%. Продала компания при этом 74,5 млн аппаратов. И это самая высокая доля рынка, которую Samsung занимала с 2017 года, но только если мы говорим именно о первом квартале. В годовом выражении продажи компании снизились на 2,7%.





Apple за квартал реализовала 57 млн смартфонов, заняв 18,2% рынка и нарастив продажи на 0,6%. Учитывая, что рынок в целом просел на 11%, результаты и Apple, и Samsung можно считать хорошими.

А вот Xiaomi, которая крепко закрепилась на третьем месте, потеряла 19,6% продаж, опустившись до 39 млн и доли в 12,4%. Также в пятёрку лидеров вошли Oppo и Vivo, что уже давно привычно. При этом они потеряли 29,2% и 31,2% продаж, то есть пострадали очень сильно.