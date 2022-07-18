Похудевшая Юлия Ковальчук неприятно удивила поклонников своей фигурой

Вместо того, чтобы порадоваться за певицу, поклонники принялись обсуждать ее фигуру: кто-то посчитал, что показанная в кадре худоба украшает звезду, другие пожаловались, будто у нее «торчащие ребра» и порекомендовали не злоупотреблять диетами, а продумать питание и заняться спортом.