Похудевшая Юлия Ковальчук неприятно удивила поклонников своей фигурой

Певица Юлия Ковальчук скоро отметит 40-летие. Звезда тщательно следит за своим внешним видом и за фигурой, однако некоторые поклонники считают, что она могла и переборщить с диетой.
Юлия вместе с супругом Алексеем Чумаковым решила провести отпуск в Турции. Пара сняла номер в роскошном пятизвездочном отеле и, судя по фотографиям, прекрасно проводила время на море. Певица похвасталась в соцсети красивыми снимками: на одном из кадров она позирует в розовом купальнике, радуясь мягким лучам заходящего солнца.
Вместо того, чтобы порадоваться за певицу, поклонники принялись обсуждать ее фигуру: кто-то посчитал, что показанная в кадре худоба украшает звезду, другие пожаловались, будто у нее «торчащие ребра» и порекомендовали не злоупотреблять диетами, а продумать питание и заняться спортом.