Похудение без вреда для здоровья: диетолог Нефедова рассказала, как избавиться от лишних килограммов

В Сети существует множество секретов «быстрого похудения», но все они малоэффективны, потому что вес возвращается через короткое время. Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова рассказала «Народным Новостям», как эффективно избавиться от лишних килограммов и не набрать их снова.
Диетолог отметила, что главной проблемой при похудении является возможная потеря мышечной массы вместе с жировой прослойкой. Для того, чтобы снизить вес требуется большая работа над собой.
«Должен быть правильно составленный рацион и небыстрая перемена привычек. Постепенно и это приведет действительно к стойким и здоровым результатам, и вы не пожертвуете своим здоровьем», — рассказала Нефедова.
По словам врача, для того, чтобы похудеть в короткие сроки, можно сесть на низкоуглеводную диету. Но находиться на ней рекомендовано лишь под наблюдением врача. В противном случае можно заработать проблемы со здоровьем.
На низкоуглеводной диете рацион питания будет рассчитан на дефицит калорий. Питание также будет выводить воду из организма, благодаря чему можно избавиться от лишних килограммов. Но злоупотреблять такой диетой нельзя, предупредила эксперт.
«Мы устроены так, чтобы хранить энергию. И если вы возвращаетесь к обычному ритму питания, все это возвращается обратно естественно. Сушка — это мнимая потеря веса, я не рекомендую, придерживаться ее больше чем пару недель. В последствии могут развиться боли в суставах, может возникнуть неприятный запах изо рта. Если находиться на такой диете длительное время могут появляться камни в почках», — предупредила диетолог.
Для здорового похудения без спешки нужно наладить здоровый рацион питания, а также физические нагрузки.
«Важно сбалансированное полноценное питание. Нужно определить, сколько вы хотите потерять, из этого высчитывается, какой дефицит калорий вам сделать в рационе. Нужно подключать физические нагрузки для того, чтобы наработать себе мышечную массу», — объяснила Нефедова.
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