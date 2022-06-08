Похудение без вреда для здоровья: диетолог Нефедова рассказала, как избавиться от лишних килограммов

«Мы устроены так, чтобы хранить энергию. И если вы возвращаетесь к обычному ритму питания, все это возвращается обратно естественно. Сушка — это мнимая потеря веса, я не рекомендую, придерживаться ее больше чем пару недель. В последствии могут развиться боли в суставах, может возникнуть неприятный запах изо рта. Если находиться на такой диете длительное время могут появляться камни в почках», — предупредила диетолог.