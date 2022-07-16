Похоже, Windows 7 будет поддерживаться до начала 2026 года. Ведь она до сих пор популярнее, чем Windows 11

Microsoft прекратила бесплатную поддержку операционной системы Windows 7 в 2020 году, хотя до сих пор предлагает расширенную поддержку организациям и предприятиям., но уже за плату. План Microsoft состоял в том, чтобы ограничить расширенную поддержку до трёх лет, однако, похоже, ситуация изменилась.





По данным источника, июльские патчи безопасности KB5015861 и KB5015862 включают в себя необходимые лицензии и ключи для продления расширенной поддержки. Иначе говоря, она теперь должна завершиться не в 2023-м, а в январе 2026 года.

В рамках программы расширенной поддержки обновления будут получать такие версии:

Windows 7 SP1 Enterprise

Windows 7 SP1 Pro

Windows Server 2008 R2

Windows Embedded Standard 7

Windows Embedded POS Ready 7.

Отметим, что по данным Statcounter, Windows 7 всё ещё занимает 11,54% рынка, что больше, чем у Windows 11. Её доля — 10,96%.

Ранее Microsoft выпустила обновления для Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 и Windows 11 с исправлениями и новыми функциями.