Похоже, Google откажется от подэкранного сканера отпечатка пальца в будущих смартфонах и планшетах

В то время как серия Pixel 7 полагается на сканер отпечатка пальцев в дисплее, новые устройства Google могут получить боковые датчики для распознавания. Это касается планшета Pixel Tablet и складного смартфона Pixel. Судя по всему, это будет сделано на фоне жалоб пользователей на качество работы подэкранных датчиков, хотя последние исправления улучшают их работу. Однако результат всё же не дотягивает до обычных сканеров.





Специалисты 9to5 Google обнаружили код Android, разработанный для проверки отпечатка пальца с помощью бокового датчика, что указывает на планы компании. В коде упоминается экран с разрешением 1840 x 2208 пикселей, что соответствует складному Pixel.

Источник полагает, что использование бокового сканера позволит однозначно идентифицировать пользователя вне зависимости от того, открыт смартфон или закрыт.

Второй кусок кода указывает на экран с разрешением 2560 x 1600, что соответствует Pixel Tablet или как минимум одной из версий планшета. Ранее в сети уже появились его размеры.