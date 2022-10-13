Похороны корреспондента «России 1» Олега Пакшина прошли на Смоленском кладбище в Петербурге

Скончавшегося от онкологического заболевания корреспондента телеканала «Россия 1» Олега Пакшина похоронили в Петербурге. Журналисту было 39 лет.
Олег Пакшин умер 11 октября после нескольких тяжелых лет борьбы с раком. Его похороны состоялись на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге 13 октября, сообщает «СтарХит».
«Любимец зрителей, которого узнавали в каждом регионе страны. Олег никогда не оставался в стороне и помогал всем, кто к нему обращался… Его материалы и репортажи стали примером и учебным пособием для студентов журфака», — рассказали сотрудники «России 1».
По данным издания, журналист узнал о своем диагнозе еще в 2019 году. С тех пор он решил сражаться с болезнью практически в одиночку, чтобы не становиться объектом излишнего внимания. Лишь самые близкие знали о недуге Олега Пакшина.