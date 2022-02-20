Похороны Аллы Пугачёвой пройдут на Кузьминском погосте

Алла Пугачева подготовилась к смерти – приобрела участок, на котором ее похоронят. Он находится на Кузьминском кладбище, рядом с могилой брата певицы.

Скульпторы уже создают эскизы фамильного склепа и советуются по ним с артисткой. Предлагают использовать герб или вензель, как на доме звезды – “АБ”. Об этом стало известно во время программы “Звезды сошлись”.

Алла Борисовна не одна из знаменитостей, кто думает о таком. Готовы к последнему дню и другие. Они считают, что об этом нужно думать заранее, ведь смерть приходит неожиданно.

Певец Шура тоже купил место на кладбище, а еще двухдверный гроб. И продумал, какой будет ограда на его могиле, – из кованой кровати с виноградными гроздьями.

Задолго до того, как ему поставили страшный дигноз – рак, – приобрел участок на Востряковском кладбище певец Иосиф Кобзон. Он хотел быть погребен рядом с могилой матери.

Роман Жуков купил семейный склеп на Донском кладбище. Он сделал это после гибели дочери от удара качелями по голове.

Забронировала место на Ваганьковском кладбище известная актриса Тамара Семина. Ее последний приют будет рядом с могилой горячо любимого мужа.

Несмотря на солидный возраст, Примадонна находится в прекрасной форме, бывает на светских мероприятиях. Воспитанию родившихся детей – дочки Лизы и сына Гарри – певица уделяет все свое свободное время.

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