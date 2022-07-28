«Похоронка» или плен: бойцы Донбасса поставили жесткий ультиматум солдатам Украины на передовой

Доставка листовок проходит достаточно напряженно. Офицер армии ДНР с позывным “Белорус”, опытный оператор БЛА, сосредоточенно проводит коптер над украинскими позициями через работающие средства радио-электронной борьбы. Ему доводилось проделывать этот путь множество раз в разведывательных вылетах и при корректировке артиллерии. К сбросу листовок он относится серьезно, он уже убеждался в том, что подобный ультиматум работает.