«Похоронка» или плен: бойцы Донбасса поставили жесткий ультиматум солдатам Украины на передовой

Военные Донбасса предоставили возможность украинским солдатам прислушаться к голосу разума, сложить оружие и сдаться, передает с передовой военкор «Народных Новостей».
По всей линии фронта от Горловки до Угледара на украинские позиции были сброшены листовки с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Содержание листовок простое и понятное каждому. На одной стороне бланк украинского армейского уведомления о гибели, проще говоря, “похоронки”, в графе сказано – “ДНР, погиб убивая мирных жителей”. На другой стороне – инструкция о том, как нужно сдаваться в плен.
Украинский солдат может сделать осознанный выбор между двумя альтернативами: заполнением похоронки или выполнением инструкции.
Доставка листовок проходит достаточно напряженно. Офицер армии ДНР с позывным “Белорус”, опытный оператор БЛА, сосредоточенно проводит коптер над украинскими позициями через работающие средства радио-электронной борьбы. Ему доводилось проделывать этот путь множество раз в разведывательных вылетах и при корректировке артиллерии. К сбросу листовок он относится серьезно, он уже убеждался в том, что подобный ультиматум работает.
“Им не зачем умирать, они могут вернуться домой к семьям и жить своей жизнью после окончания боевых действий” – говорит “Белорус”.
Все время вылета проходит под непрерывные звуки артиллерии. Тех украинских солдат, которые не хотят прислушаться к словам, убеждают силой оружия.
Ранее сообщалось, что бойцы ДНР поражают огнем пехоту и командные пункты ВСУ. Военкор «Народных Новостей» показал кадры работы артиллерии на авдеевском направлении.