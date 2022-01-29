Погребинский: США упускают важную деталь, нагнетая ситуацию вокруг Украины

Обвиняя Россию в подготовке «военного вторжения» на Украину и активно поставляя Киеву оружие, США ведут опасную игру. Однако американцы упустили одну важную деталь, которая может привести к умножению количества жертв с украинской стороны. Об этом заявил политолог Михаил Погребинский в эфире «Соловьев LIVE», передает «Политика Сегодня».

По информации источника, эксперт отметил, что Соединенные Штаты играют с огнем.

«Их опасная игра не предполагает, что будет зажжен фитиль, который потом очень сложно потушить. Те, кто нажмет кнопку, думают, что ответка будет в космос? Они получат такой ответ, что мало не покажется. В этом и заключается истеричность и непоследовательность американского сценария», — высказался украинский политолог.

Однако, как уточнил Погребинский, американский лидер Джо Байден не производит впечатление «сумасшедшего человека», который жаждет развязать войну с супердержавой. Но не стоит полностью исключать вероятность эскалации конфликта между странами. Дело в том, что на Украине есть большое количество «людей, готовых пострелять».

«Попытка военного решения этой проблемы со стороны Киева вынудит Россию вмешаться, но надеюсь, что до этого не дойдет. Что касается возможностей России напасть на Украину, у меня нет ни одного аргумента, зачем России оккупировать Киев. Издержек от этого будет больше, чем пользы», — заявил эксперт.

Политолог также подчеркнул, что представители США, Великобритании и России располагают достаточным уровнем коммуникации, чтобы остановить конфликт на начальном этапе.

«Не думаю, что на Западе реально провоцируют какую-то войну, потому что они не могут в ней выиграть», — заключил собеседник Соловьева.

Источник также напомнил, что недавно официальный представитель Пентагона Джон Кирби анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Известно, что в 2022 году США поставили Киеву порядка 300 тонн различных вооружений. В данный момент решается вопрос о начале доставки второй партии. В нее будут включены «летальные и нелетальные» средства.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что политолог Погребинский допустил, что CNN мог утаить правду о переговорах Зеленского и Байдена.

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