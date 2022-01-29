Погребинский рассказал об опасном просчете США с «российским вторжением» на Украину

Соединенные Штаты затеяли опасную игру, распространяя фейки о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину и поставляя в Киев вооружение, заявил политолог Михаил Погребинский.

Коллективный Запад продолжает нагнетать истерию вокруг Украины, тон которой задают США и Великобритания. Директор киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что полномасштабная война, победу в которой представителям западного мира не одержать, на самом деле никому не нужна. Американцы и европейцы, по его мнению, в большей степени заинтересованы в том, чтобы «поднять высокую угрозу» РФ, дополнительно ее демонизировав. В последствии может быть принят некий компромисс, который Вашингтон представит в качестве своей победы.

Однако сценарий США не лишен изъяна. Обострение ситуации в Донбассе на фоне нынешней жесткой антироссийской риторики вынудит Москву принять меры, считает политолог. И в таком случае сразу же станет понятен просчет Вашингтона в затеянной им опасной игре, поскольку зажженный фитиль потушить будет очень непросто.

«Те, кто нажмет кнопку, думают, что ответка будет в космос? Они получат такой ответ, что мало не покажется», – пояснил Погребинский в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

При этом политолог абсолютно уверен в том, что никакого российского вторжения на Украину на самом деле не будет. Никаких сомнений в успехе такой военной операции у него нет, однако специалист не видит ни одного аргумента в пользу такого развития событий.

«Издержек от этого будет больше, чем пользы», – резюмировал эксперт.

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