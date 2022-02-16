Погребинский поведал о письменном ответе Путина по признанию ДНР и ЛНР

Известный украинский политолог Михаил Погребинский высказал предположение о том, что решение по республикам Донбасса уже принято российским руководством.

Недавнее решение Госдумы обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР вызвало бурные обсуждения в экспертном сообществе. Со стороны российских граждан уже давно звучат призывы к данным действиям, однако Москва решила постепенно идти к цели, обращая внимание на сложную политическую повестку. Так, РФ уже успела узаконить некоторые документы республик Донбасса, а также максимально упростила получение российского гражданства для жителей Донбасса.

Примечательное мнение по этому поводу выразил в рамках «круглого стола» в Москве украинский эксперт Михаил Погребинский. По его словам, Владимир Владимирович уже принял решение по ДНР и ЛНР, и оно уже буквально лежит у него на столе в письменном виде.

«Я выскажу предположение, что решение он уже принял. Более того, я предполагаю, что это решение уже существует в письменном виде в ответе на реакцию американцев на предложения РФ, который скоро должен быть обнародован», — заявил эксперт.

При этом Погребинский отметил, что положение президента кажется довольно сложным, так как ему нужно каким-то образом обосновать свое решение. Однако вне зависимости от этого Россию будут ожидать новые санкции, которые Запад введет незамедлительно после признания народных республик.

Резюмируя свою мысль, политолог отметил, что в своем ответе Путин подготовил некий ультиматум. Если украинское руководство в ближайшее время не примет решение по реализации Минских соглашений, то России придется признать ДНР и ЛНР.

загрузка...