Погребинский объяснил появление украинского ультиматума к России

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал поставленный Киевом руководству РФ ультиматум по поводу военной деятельности в приграничных районах.

Власти Украины на фоне массового бегства иностранных дипломатов из страны потребовали от Москвы предоставления полного отчета о действиях военнослужащих Вооруженных сил РФ в Крыму и регионах, примыкающих к Донбассу. На подготовку ответа Киев отвел российскому руководству 48 часов. Какие меры будут приняты украинской стороной по истечению этого срока в случае невыполнения ультиматума, не сообщается.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, выступая в эфире радио «Комсомольская правда», рассказал о сложной ситуации, в которой оказалась Украина. С его слов, руководство страны столкнулось с непростой задачей. С одной стороны, ему нужно нивелировать последствия развернутой Западом против РФ информационной войны, а, с другой, «не перечить своим опекунам». Вполне возможно, что именно по этой причине в Киеве и возникла идея с 48-часовым ультиматумом России.

«Ну, ясно же, что Москва ничего отвечать не будет, но зато это будет выглядеть так, что вот мы тоже крутые, а не только Байден с компаний. Мы тоже чего-то можем потребовать. Вот [президент РФ Владимир] Путин потребовал – [глава США Джо] Байден в ответ как бы потребовал, а вот теперь и мы потребуем. Ну, потребовали», – пояснил Погребинский.

Эксперт полагает, что эта история ничем не закончится, и подобные лишенные смысла заявления в принципе не заслуживают серьезного рассмотрения.

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