Погранслужба Киргизии: Бишкек и Душанбе договорились полностью прекратить огонь

Погранслужба Киргизии: Бишкек и Душанбе договорились полностью прекратить огонь Новости
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Представители Бишкека и Душанбе провели переговоры, согласно которым на границе полностью прекращается ведение огня. Об этом сообщила погранслужба Киргизии.

Перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана началась 27 января. По информации погранслужбы Киргизии, противоположная сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта называют перекрытие дороги, пишет РИА Новости.

«По итогам переговоров… достигнуты следующие договоренности: о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации; об открытии движения по автодороге Баткен-Исфана; о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов», — отметил представитель погранслужбы.

Это уже не первый случай, когда между пограничниками Киргизии и Таджикистана происходит стрельба. Граница между странами проложена не так четко, поэтому есть участки, на которые претендуют оба государства, пишет «Царьград».

 
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