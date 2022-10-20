Погибшая в ДТП с актрисой Анной Большовой женщина была матерью двоих детей

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием автомобиля актрисы Анны Большовой, произошедшего в Калужской области. У погибшей в результате аварии жительницы деревни Грачевка остались двое детей, пишет Telegram-канал Shot.
По данным авторов ресурса, 31-летняя Олеся С. вышла на дорогу в состоянии алкогольного опьянения. От жертвы ДТП был сильный запах спиртного, пишет Shot. Другие обстоятельства и детали аварии устанавливаются.
Ранее стало известно, что сотрудники Управления МВД России по Калужской области начали проверку по факту смертельной аварии с участием актрисы Анны Большовой. В ведомстве отметили, что по ее итогам будет принято процессуальное решение, сообщал телеканал «360».