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Погибшая в ДТП с актрисой Анной Большовой женщина была матерью двоих детей

Погибшая в ДТП с актрисой Анной Большовой женщина была матерью двоих детей
pxhere.com

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием автомобиля актрисы Анны Большовой, произошедшего в Калужской области. У погибшей в результате аварии жительницы деревни Грачевка остались двое детей, пишет Telegram-канал Shot.

По данным авторов ресурса, 31-летняя Олеся С. вышла на дорогу в состоянии алкогольного опьянения. От жертвы ДТП был сильный запах спиртного, пишет Shot. Другие обстоятельства и детали аварии устанавливаются.

Ранее стало известно, что сотрудники Управления МВД России по Калужской области начали проверку по факту смертельной аварии с участием актрисы Анны Большовой. В ведомстве отметили, что по ее итогам будет принято процессуальное решение, сообщал телеканал «360».

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RusNewsToday24
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