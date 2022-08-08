Погашение долгов перед работниками обанкротившихся компаний могут возложить на госбюджет

Министерство труда РФ разработало законопроект «О выплате компенсации работнику (бывшему работнику должника) в случае невыплаты заработной платы работодателем-банкротом», который рассмотрела трехсторонняя комиссия, сообщает «Российская газета».
Согласно данному документу, задолженность по заработной плате за три месяца до признания компании банкротом может быть выплачена за счет госбюджета.
«При этом сумма выплаты не может превышать трех среднемесячных заработных плат по региону, в котором находится работодатель-должник. Предусмотрено, что источником средств для выплаты компенсации по зарплате будут являться штрафы, которые поступают в казну за правонарушения в сфере трудового законодательства», — пояснили авторы.
По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, ранее в России пытались создать специальный страховой фонд, однако необходимо было ввести новый страховой платеж от фонда отплаты труда. Работодатели отказались от этой инициативы.