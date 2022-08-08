Погашение долгов перед работниками обанкротившихся компаний могут возложить на госбюджет

«При этом сумма выплаты не может превышать трех среднемесячных заработных плат по региону, в котором находится работодатель-должник. Предусмотрено, что источником средств для выплаты компенсации по зарплате будут являться штрафы, которые поступают в казну за правонарушения в сфере трудового законодательства», — пояснили авторы.