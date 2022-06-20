Поездка Гребенщикова в США изменила его отношение к России

Гребенщиков приехал в Америку в 1989 году. Тогда он записал свой первый англоязычный альбом. Артист часто гулял по городу и удивлялся освещению улиц, на которых лампочки висели даже на деревьях, поделился он в YouTube-шоу «А поговорить?».