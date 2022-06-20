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Поездка Гребенщикова в США изменила его отношение к России

Поездка Гребенщикова в США изменила его отношение к России
globallookpress/Yulii Zozulia

Основатель рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что уже при первом посещении США перестал чувствовать свою связь с Советским Союзом.

Гребенщиков приехал в Америку в 1989 году. Тогда он записал свой первый англоязычный альбом. Артист часто гулял по городу и удивлялся освещению улиц, на которых лампочки висели даже на деревьях, поделился он в YouTube-шоу «А поговорить?».

Никто из американцев не вел с ним бесед о политике. Однако Гребенщиков уже не чувствовал себя человеком, рожденным и принадлежавшим к СССР. Эта поездка сильно изменила его отношение к Родине и повлияла на уклад жизни.

Напомним, последние годы Гребенщиков живет в Великобритании. После начала спецоперации он негативно высказывался о России. Артист поддерживает связь с живущими в Израиле Аллой Пугачевой и Андреем Макаревичем.

гребенщиков Запад СССР США
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