Поезд с эвакуированными гражданами Донбасса прибыл в Нижний Новгород

Поезд с эвакуированными гражданами Донбасса прибыл в Нижний Новгород Новости
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Четвертый железнодорожный состав с беженцами из Донбасса выехал из Ростовской области 20 февраля. В Нижний Новгород он доставил порядка тысячи человек.

Половину прибывших в Нижний Новгород составляют дети. Губернатор региона Глеб Никитин поручил обеспечить людям лечение, обучение и досуг, пишет РИА Новости.

«К приему готовы, сам лично объезжал пункты временного размещения. Обеспечим прибывающих всем необходимым. Там половина детей. По приезду будем определять потребность в различных учреждениях социальной сферы за счет резерва. Никто не может сейчас предположить, насколько долго эвакуированные здесь пробудут. Занимаемся всеми аспектами, в том числе трудоустройством», — добавил губернатор.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. Президент РФ Владимир Путин накануне собрал заседание Совбеза. По итогам российский лидер принял решение о признании независимости ДНР и ЛНР, пишет monavista.ru.

 
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