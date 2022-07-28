Поэтому экраны Samsung считаются лучшими. Новая технология компании позволит обновлять разные области дисплея с разной частотой

Компания Samsung работает над новой технологией, которая позволит сделать экраны смартфонов ещё более энергоэффективными.





Речь идёт о возможности устанавливать разную кадровую частоту для разных областей дисплея одновременно. К примеру, верхняя половина отображает картинку с частотой 30 Гц, а нижняя работает на частоте 120 Гц. Патент и вовсе указывает на возможность разделения экрана на три области с разными частотами.





Само собой, возможны не только те варианты, которые указаны на изображениях, но при этом ограничения у технологии также однозначно будут. Как минимум ряд ограничений будет диктовать контроллер, который и будет позволять обновлять различные области дисплея с разной частотой. Но пока всех подробностей, конечно, нет. С точки зрения практического применения такая технология может пригодиться в приложениях, где какая-то из областей экрана статична, а другая, напротив, выиграет от повышенной частоты обновления. Да и интерфейс One UI построен таким образом, что часто в настройках или каких-то родных приложениях верхняя область используется намного меньше, чем нижняя, чтобы смартфоном было удобнее управлять одной рукой.

Как всегда, пока это лишь патент, так что нельзя сказать, когда технология будет готова и появится ли она вообще на серийных устройствах.