Поэт и переводчик Анатолий Найман скончался на 86-м году жизни

Поэт и переводчик Анатолий Найман скончался на 86-м году жизни Новости
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Российский поэт и эссеист Анатолий Найман ушел из жизни в возрасте 85 лет. Трагическую новость сообщает журналист и литературный критик Анна Наринская.

Причина смерти деятеля культуры пока не раскрывается, однако известно, что ранее его госпитализировали в реанимационное отделение. У мужчины диагностировали обширный инсульт. Информация о дате и месте прощальной церемонии не поступала.

Анатолий Генрихович — автор множества сборников стихов и прозы. За книгу рассказов о великой поэтессе XX века «и преданность русской поэзии» получил Царскосельскую художественную премию в 2011 году. Среди его произведений — «Рассказы о Анне Ахматовой», «Неприятный человек», «Львы и гимнасты», «Ритм руки» и многие другие.

 
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