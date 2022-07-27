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«Поехал разбираться»: Норкин в шуточной манере ответил на вопрос о закрытии шоу «Место встречи»

«Поехал разбираться»: Норкин в шуточной манере ответил на вопрос о закрытии шоу «Место встречи»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Андрей Норкин ответил на вопрос о возможном закрытии программы «Место встречи». Журналист выступил в рамках шоу «Другой формат».

Согласно полученной информации, телеведущий вместе с супругой отправился в Крым. Во время общения со зрителями на концерте в Коктебеле ему задали необычный вопрос. Он касался возможного закрытия программы «Место встречи». Журналист не растерялся и с присущим ему юмором ответил на вопрос.

«Я что-то пропустил? Так, дорогие друзья, на этом наша встреча закончена, всего вам доброго, я поехал в Останкино разбираться», – пошутил Норкин.

Журналист также поспешил успокоить фанатов. По его словам, новые выпуски шоу начнут выходить в августе.

Ранее Андрей Норкин высказался о «черном списке» российских артистов. По его словам, властям следует официально опубликовать соответствующий перечень.

Место встречи Норкин шутка
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