«Поехал разбираться»: Норкин в шуточной манере ответил на вопрос о закрытии шоу «Место встречи»

Согласно полученной информации, телеведущий вместе с супругой отправился в Крым. Во время общения со зрителями на концерте в Коктебеле ему задали необычный вопрос. Он касался возможного закрытия программы «Место встречи». Журналист не растерялся и с присущим ему юмором ответил на вопрос.