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    «Поедешь в Испанию»: беженцу из Киева предложили «лучшую жизнь» за ложную историю о Буче

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Поедешь в Испанию»: беженцу из Киева предложили «лучшую жизнь» за ложную историю о Буче

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    globallookpress.com/Matthew Hatcher/Keystone Press Agency

    Украинский
    беженец рассказал о неожиданной встрече в Польше, где двое неизвестных предлагали
    ему «лучшую жизнь», если он даст нужные им показания о событиях в Буче, сообщает
    РИА Новости.

    По словам
    жителя Киева, в Варшаве к нему подошли двое мужчин. Узнав, откуда он, они
    предложили ему сделку — он сможет поехать в Германию, Италию, Швейцарию, Испанию.

    «Говорили, все оплатят. Дадут пароль, я должен был поехать в Германию, сказать пароль полицейскому, он бы там уже завел в лагерь», — пояснил он.

    Потом он на
    видео бы рассказал, что он из Бучи, а не из Киева, и поведал бы о том, что туда
    приехали настоящие фашисты, которые начали убивать, бомбить, грабить, в затылок
    стрелять, насиловать.

    «Я должен был подтверждать это все. Я сказал, что я в такие игры не играю, я лучше на родину поеду. Через полтора дня я покинул территорию Польши», — признался украинец.

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