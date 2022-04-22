«Поедешь в Испанию»: беженцу из Киева предложили «лучшую жизнь» за ложную историю о Буче

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Украинский
беженец рассказал о неожиданной встрече в Польше, где двое неизвестных предлагали
ему «лучшую жизнь», если он даст нужные им показания о событиях в Буче, сообщает
РИА Новости.
По словам
жителя Киева, в Варшаве к нему подошли двое мужчин. Узнав, откуда он, они
предложили ему сделку — он сможет поехать в Германию, Италию, Швейцарию, Испанию.
«Говорили, все оплатят. Дадут пароль, я должен был поехать в Германию, сказать пароль полицейскому, он бы там уже завел в лагерь», — пояснил он.
Потом он на
видео бы рассказал, что он из Бучи, а не из Киева, и поведал бы о том, что туда
приехали настоящие фашисты, которые начали убивать, бомбить, грабить, в затылок
стрелять, насиловать.
«Я должен был подтверждать это все. Я сказал, что я в такие игры не играю, я лучше на родину поеду. Через полтора дня я покинул территорию Польши», — признался украинец.