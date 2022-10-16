Поедающий мороженое Байден разозлил американцев словами о сильной экономике США

Американский лидер Джо Байден, поедая мороженое, заявил, что не беспокоится об инфляции в США, чем вызвал критику пользователей Сети.
В интернете появился видеоролик, на котором Байден дает интервью журналистам, в том числе отвечая на вопросы по поводу сильной инфляции в США, одновременно с этим ест мороженое. Глава США заявил, что в данное время его не беспокоит инфляция в Соединенных Штатах, которая, по его словам, ниже, чем в других странах.
Американцев возмутил ответ и спокойствие Байдена. Многие написали комментарии, что мороженое, которое ест президент США, отвечая на вопрос об инфляции, подорожало на 13,6%, промышленный индекс Доу Джонса в этом году снизился на 20%, в отличие от количества бездомных и преступности, которые сильно выросли в стране.
Отметим, что в США в последние годы сложилась тенденция на очень сильный рост стоимости бензина, напрямую влияющий на инфляцию. Первопричина — подорожание нефти, и Белый дом любит связывать рост стоимости черного золота с украинским кризисом: введенные Вашингтоном же санкции против РФ привели к росту цен на энергоресурсы во всем мире.