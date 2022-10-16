Поедающий мороженое Байден разозлил американцев словами о сильной экономике США

В интернете появился видеоролик, на котором Байден дает интервью журналистам, в том числе отвечая на вопросы по поводу сильной инфляции в США, одновременно с этим ест мороженое. Глава США заявил, что в данное время его не беспокоит инфляция в Соединенных Штатах, которая, по его словам, ниже, чем в других странах.