Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали у побережья Индонезии

Мощное землетрясение произошло у побережья острова Ява в Индонезии. Магнитуда подземных толчков составила 5,1 по шкале Рихтера, сообщили представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
По данным специалистов, очаг стихии залегал на глубине 33 км, эпицентр находился в 57 км к юго-востоку от города Джатирото с населением порядка 50 тыс. человек.
Сведения о жертвах и разрушения зданий не поступали. Предварительно, угроза цунами отсутствует.
Накануне житель Анкары погиб в результате мощного урагана, передавал телеканал «360».