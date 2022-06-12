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Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали у побережья Индонезии

Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали у побережья Индонезии
pexels.com

Мощное землетрясение произошло у побережья острова Ява в Индонезии. Магнитуда подземных толчков составила 5,1 по шкале Рихтера, сообщили представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным специалистов, очаг стихии залегал на глубине 33 км, эпицентр находился в 57 км к юго-востоку от города Джатирото с населением порядка 50 тыс. человек.

Сведения о жертвах и разрушения зданий не поступали. Предварительно, угроза цунами отсутствует.

Накануне житель Анкары погиб в результате мощного урагана, передавал телеканал «360».

землетрясение индонезия остров ява
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RusNewsToday24
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