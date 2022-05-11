Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Вануату в Тихом океане

Эпицентр сейсмической активности располагался в 92 километрах к северо-западу от столицы Порт-Вила. В указанном населенном пункте проживают порядка 36 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. В настоящий момент данные об угрозе цунами не поступали.