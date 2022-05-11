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    Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Вануату в Тихом океане

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Вануату в Тихом океане

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    pixabay/PD

    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья островного государства Вануату в Тихом океане. О природном явлении сообщили специалисты Геологической службы США. 

    Эпицентр сейсмической активности располагался в 92 километрах к северо-западу от столицы Порт-Вила. В указанном населенном пункте проживают порядка 36 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. В настоящий момент данные об угрозе цунами не поступали. 

    Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло на территории Тигильского муниципального района Камчатки. Эпицентр колебаний земной коры находился в 60 километрах к юго-западу от села Усть-Хайрюзово, сообщал телеканал «360»

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