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Подводный оператор Энди Касагранде указал на связь нападений акул с изменением климата

Подводный оператор Энди Касагранде указал на связь нападений акул с изменением климата
pxhere.com

Акулы становятся все умнее и умнее, заявил известный американский подводных оператор Энди Касагранде. Он снимает обитателей морских глубин на протяжении вот уже более двух десятилетий.

Оператор прокомментировал недавние случаи нападения акул на людей. По его словам, хищники становятся опытнее из года в год, иначе их не пощадит эволюция. На акул также влияет глобальное потепление и миграция в другие уголки Мирового океана.

«И если мы видим, что изменение климата двигает акулу ближе к зонам жизнедеятельности человека, то мы должны ожидать все больше и больше случаев нападений», — приводит слова Касагранде «РЕН ТВ».

В качестве причин нападений акул на людей он выделил голод, любопытство и защиту территории. Однако оператор убежден, что мировой охоты на хищников начинать не нужно, ведь так человечество может нанести непоправимый ущерб планете.

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