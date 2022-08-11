Подвиг Героя: сержант ВДВ Антон Мансуровский в одиночку уничтожил пулеметный пункт и поразил автомобиль ВСУ

«Слава герою! Спасибо вам за профессионализм, мужество и отвагу!»;

«Антон, восхищаюсь Вашим мужеством и профессионализмом! Вы и Ваши боевые товарищи — настоящие герои, достойные славных предков! Спасибо Вам за ратный подвиг! Низкий поклон Вашим родителям за таких славных сыновей!»;

«Спасибо, Герой! На таких мужчинах земля наша русская держится. Бесстрашные воины России»;

«Молодцы Антон и военнослужащие инженерно-саперных подразделений ВДВ! Герои! Гордимся! Так держать! Низкий поклон Вам! Спасибо за мужество, отвагу, самоотверженность! Выздоравливайте и берегите себя! Победа будет за нами!»;

«Сил и здоровья всем нашим защитникам!» — написали пользователи Сети.