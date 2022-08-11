Подвиг Героя: сержант ВДВ Антон Мансуровский в одиночку уничтожил пулеметный пункт и поразил автомобиль ВСУ

Редакция «Народных Новостей» продолжает публиковать имена и подвиги героев, которые при выполнении поставленных боевых задач в ходе спецоперации России на Украине проявили свой профессиональный опыт, характер, мужество и отвагу.
Заместитель командира взвода инженерно-саперного подразделения ВДВ старший сержант Антон Мансуровский с самых первых дней спецоперации по защите Донбасса выполнял трудные задачи по ведению инженерной разведки и созданию проходов в заграждениях националистов.
В один из дней, при выполнении боевой задачи по взятию под контроль стратегически важного рубежа, подразделение Мансуровского вступило в бой с противником, находящимся на оборонительных позициях.
Действуя в составе своего взвода под массированным артиллерийским огнем противника, старший сержант сумел разрушить сразу несколько оборонительных объектов Вооруженных сил Украины. Таким образом, проделывая проходы в заграждениях противника, российский солдат обезвредил более двух десятков мин.
Вместе с этим, сориентировавшись в условиях сурового боя, Мансуровский обнаружил и уничтожил пулеметную точку националистов вместе с ее расчетом. Далее российский военный смог поразить из штатного оружия автомобиль ВСУ с его личным составом.
В результате данных действий армия России ускорила продвижение воздушно-десантных войск, что поспособствовало стремительному выполнению боевой задачи по захвату важного рубежа.
Россияне эмоционально поблагодарили Мансуровского за подвиг, в котором он проявил все мужество, героизм и отвагу. Они написали множество комментариев на просторах Сети.
«Слава герою! Спасибо вам за профессионализм, мужество и отвагу!»;
«Антон, восхищаюсь Вашим мужеством и профессионализмом! Вы и Ваши боевые товарищи — настоящие герои, достойные славных предков! Спасибо Вам за ратный подвиг! Низкий поклон Вашим родителям за таких славных сыновей!»;
«Спасибо, Герой! На таких мужчинах земля наша русская держится. Бесстрашные воины России»;
«Молодцы Антон и военнослужащие инженерно-саперных подразделений ВДВ! Герои! Гордимся! Так держать! Низкий поклон Вам! Спасибо за мужество, отвагу, самоотверженность! Выздоравливайте и берегите себя! Победа будет за нами!»;
«Сил и здоровья всем нашим защитникам!» — написали пользователи Сети.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.