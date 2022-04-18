«Подвела спешка»: что помешало властям Петербурга наладить работу транспорта

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Транспортную реформу
Санкт-Петербурга нельзя назвать полноценной, при более ответственной работе
проблем можно было бы избежать. Таким мнением с ФАН поделился эксперт фонда «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков.
Транспортная реформа в
Санкт-Петербурге стартовала 1 апреля. Она обернулась для горожан
многочисленными проблемами. Время ожидания общественного транспорта
увеличилось, теперь петербуржцы массово опаздывают на работу и учебу, также
добавилось количество пересадок, из-за чего добираться до места назначения
стало дольше и дороже.
По мнению Сергея
Простакова, принципиальных изменений в саму сеть маршрутов реформа не внесла.
«Полноценной ее вряд ли
можно назвать. Замена маршруток, изменение системы оплаты в целом — это скорее
шаг вперед. Но его можно было сделать куда более широким и не слишком быстрым
одновременно. Все равно произошли какие-то изменения в маршрутах, не говоря о
способах оплаты проезда. Поэтому можно было трансформировать в рамках реформы
маршрутную сеть в более соответствующую современным реалиям города и более
приспособленную к транспорту новой вместимости», — сказал он.
Простаков считает, что
решения принимались быстро, поэтому они и не особо грамотные.
«Подвела, очевидно,
спешка в принятии решений, которой можно было избежать при более ответственном
отношении к тому факту, что ввод новой системы оплаты на общественном
транспорте был заранее известной неизбежностью», — отметил Простаков.
Ранее петербургский
политик Александр Егоров в беседе с
ФАН отметил, что в новой транспортной реформе есть недостатки.
Он признался, что когда он был депутатом шестого созыва, то понимал, что резкое
введение транспортной реформы изменит возможности людей пользования
транспортом.