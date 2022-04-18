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    «Подвела спешка»: что помешало властям Петербурга наладить работу транспорта

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Maksim Konstantinov/Global Look Press

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    Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Транспортную реформу
    Санкт-Петербурга нельзя назвать полноценной, при более ответственной работе
    проблем можно было бы избежать. Таким мнением с ФАН поделился эксперт фонда «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков.

    Транспортная реформа в
    Санкт-Петербурге стартовала 1 апреля. Она обернулась для горожан
    многочисленными проблемами. Время ожидания общественного транспорта
    увеличилось, теперь петербуржцы массово опаздывают на работу и учебу, также
    добавилось количество пересадок, из-за чего добираться до места назначения
    стало дольше и дороже.

    По мнению Сергея
    Простакова, принципиальных изменений в саму сеть маршрутов реформа не внесла.

    «Полноценной ее вряд ли
    можно назвать. Замена маршруток, изменение системы оплаты в целом — это скорее
    шаг вперед. Но его можно было сделать куда более широким и не слишком быстрым
    одновременно. Все равно произошли какие-то изменения в маршрутах, не говоря о
    способах оплаты проезда. Поэтому можно было трансформировать в рамках реформы
    маршрутную сеть в более соответствующую современным реалиям города и более
    приспособленную к транспорту новой вместимости», — сказал он.

    Простаков считает, что
    решения принимались быстро, поэтому они и не особо грамотные.

    «Подвела, очевидно,
    спешка в принятии решений, которой можно было избежать при более ответственном
    отношении к тому факту, что ввод новой системы оплаты на общественном
    транспорте был заранее известной неизбежностью», — отметил Простаков.

    Ранее петербургский
    политик Александр Егоров в беседе с
    ФАН отметил, что в новой транспортной реформе есть недостатки.
    Он признался, что когда он был депутатом шестого созыва, то понимал, что резкое
    введение транспортной реформы изменит возможности людей пользования
    транспортом.

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