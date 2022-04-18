«Подвела спешка»: что помешало властям Петербурга наладить работу транспорта

«Полноценной ее вряд ли

можно назвать. Замена маршруток, изменение системы оплаты в целом — это скорее

шаг вперед. Но его можно было сделать куда более широким и не слишком быстрым

одновременно. Все равно произошли какие-то изменения в маршрутах, не говоря о

способах оплаты проезда. Поэтому можно было трансформировать в рамках реформы

маршрутную сеть в более соответствующую современным реалиям города и более

приспособленную к транспорту новой вместимости», — сказал он.