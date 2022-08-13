«Подтвердил отличные ходовые качества», — российский автомобиль Aurus Senat прошёл испытания в горах

Российский представительский седан Aurus Senat и его удлиненную версию Senat Long протестировали в горах на Кавказских Минеральных водах по маршруту Кисловодск – Джилы-Су.

«Дорога на высоте до 2000 метров и разряженный воздух позволили испытать тормозную систему, двигатель, подвеску и др. В итоге автомобиль подтвердил отличные ходовые качества», — заявил глава Кисловодска Евгений Моисеев.





Aurus Senat впервые предстал публике на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая 2018 года. Помимо российского лидера, им также пользуется премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее на «Аурусе» также перемещался Дмитрий Медведев.

Автомобиль оснащен гибридным двигателем V8 мощностью 598 л.с., спроектированным международной командой инженеров при содействии компании Porsche Engineering. Также автомобиль оборудован автоматической коробкой переключения передач КАТЕ и полным приводом. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего за 6 секунд.