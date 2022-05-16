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Украинские националисты продолжают совершать военные преступления, в том числе и против гражданского населения. В Сети появились кадры подрыва дамбы под Авдеевкой, устроенного ВСУ.
Проект WarGonzo опубликовал видео с места событий.
Удар националистов пришелся на жизненно важную инфраструктуру для гражданского населения — более миллиона человек, живущих по обе линии фронта, оказались на грани гуманитарной катастрофы. Проблема рискует также обернуться затоплением большого количества жилых районов.
Это не первый случай подрыва дамбы со стороны украинских националистов. Ранее «Народные Новости» сообщали об аналогичном инциденте в Святогорске.
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