Подругу Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам тюрьмы за секс-торговлю несовершеннолетними

Гислейн Максвелл Суд приговорил 60-летнюю Гислейн Максвелл, подругу скандально известного миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере 750 тысяч долларов за организацию секс-торговли несовершеннолетними. Максвелл находится под стражей с июля 2020-го. В конце прошлого года суд присяжных признал ее виновной по пяти из шести пунктов обвинения (самый серьезный — торговля несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации). Было доказано, что в период с 1994 по 2004 год женщина рекрутировала для Эпштейна, своего бойфренда, девушек-подростков, которых бизнесмен склонил к действиям сексуального характера. Прокуратура настаивала, чтобы Гислейн дали тюремный срок от 30 до 55 лет. Ее адвокаты просили для своей клиентки заключение сроком не более пяти лет.

Суд по делу Гислейн Максвелл Оглашая приговор, судья Элисон Джей Нейтан отметила, что поведение Максвелл было “отвратительным и хищническим”: Мисс Максвелл сотрудничала с Эпштейном, подбирая юных жертв, которые были особенно уязвимы, и сыграла ключевую роль в осуществлении сексуального насилия. Судья добавила, что считает в данном случае уместным “очень суровое наказание”, которое послужит “четким посланием” о том, что подобные преступления должны строго наказываться. Сама Максвелл в суде обратилась к пострадавшим, сказав, что просит у них прощения за ту боль, которую они испытали. Моя связь с Эпштейном запятнала меня навсегда, — сказала женщина, назвав бывшего партнера “хитрецом и манипулятором, одурачившим всех в своем окружении”. Судья при этом отметила, что в обращении Гислейн она не услышала признания подсудимой собственной вины. На вчерашнем заседании выступили четыре жертвы действий Эпштейна и Максвелл, еще несколько пострадавших отсутствовали, в том числе Вирджиния Джуффре, известная из-за скандала с принцем Эндрю, — ее показания зачитал адвокат. Гислейн Максвелл родом из богатой семьи магната Роберта Максвелла, в 90-е она была известной светской львицей, дружила со знаменитостями и элитой. С Эпштейном у нее был роман, одновременно она вербовала для него девушек-подростков, часто из неблагополучных семей, которых бизнесмен склонял к сексу. Также Эпштейн и Максвелл принуждали девушек к близости со своими богатыми и властными друзьями.

Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл Как выяснила пресса, бизнесмен на протяжении нескольких лет устраивал на собственном острове в Карибском море оргии для своих приятелей с участием несовершеннолетних. Летом 2019 года Джеффри Эпштейна арестовали, но до суда дело так и не дошло: через месяц финансиста обнаружили мертвым в его камере — смерть признали самоубийством. В феврале 2022-го в тюрьме умер модельный агент Жан-Люк Брюнель, который проходил в качестве одного из обвиняемых по делу Эпштейна. Его гибель также назвали суицидом. Друзьями Эпштейна были многие богатые и знаменитые люди, в том числе и сын королевы Елизаветы II принц Эндрю. Одна из жертв Эпштейна, Вирджиния Джуффре, обвинила принца Эндрю в изнасиловании, но дело удалось урегулировать во внесудебном порядке — принц заплатил огромные отступные. Из-за скандала он был лишен всех официальных званий и перестал выполнять обязанности члена королевской семьи.



