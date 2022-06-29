Подруга Пугачевой рассказала, что певица скоро вернется в Москву вместе с детьми

Алла Пугачева вместе с детьми вернется на Родину к началу осени, такую уверенность выразила ее подруга детства, телеведущая Кира Прошутинская.
После начала спецоперации России на Украине Пугачева вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри покинула Родину и эмигрировала в Израиль. Такой поступок примадонны российской эстрады вызвал много негативных комментариев россиян, считающих, что знаменитые люди должны поддерживать родную страну в любой ситуации. При этом близкая подруга Пугачевой считает, что исполнительница не заслужила такого отношения российского общества к себе. Но даже в этом случае, уверена Прошутинская, артистка вместе с близнецами Лизой и Гарри к началу нового учебного года обязательно вернется в Москву. Телеведущая не уточнила, планирует ли вернуться с Пугачевой ее муж Максим Галкин.
Ранее СМИ писали, что за кулисами шоу-бизнеса шепчутся, что Пугачева выскажется открыто о политике в угоду мужу, когда продаст недвижимость в России, и не только свою. По неподтвержденным данным, Максим Галкин переписывает по доверенности часть своего имущества на жену.
Спецоперация Вооруженных сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целью являются демилитаризация и денацификация этой страны, а также помощь жителям Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся геноциду и издевательствам со стороны киевского режима. Звезды российского шоу-бизнеса раскололись. Одни поддержали специальную операцию, а другие покинули Россию и заявили, что стыдятся своей национальности.