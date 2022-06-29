Подруга Пугачевой рассказала, что певица скоро вернется в Москву вместе с детьми

После начала спецоперации России на Украине Пугачева вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри покинула Родину и эмигрировала в Израиль. Такой поступок примадонны российской эстрады вызвал много негативных комментариев россиян, считающих, что знаменитые люди должны поддерживать родную страну в любой ситуации. При этом близкая подруга Пугачевой считает, что исполнительница не заслужила такого отношения российского общества к себе. Но даже в этом случае, уверена Прошутинская, артистка вместе с близнецами Лизой и Гарри к началу нового учебного года обязательно вернется в Москву. Телеведущая не уточнила, планирует ли вернуться с Пугачевой ее муж Максим Галкин.