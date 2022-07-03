Подруга Пугачевой рассказала, чего Примадонна боится больше всего на свете

Подруга Аллы Пугачевой телеведущая Кира Прошутинская рассказала, за что больше всего переживает исполнительница, которая уехала в Израиль.
Прошутинская сообщила, что в личной беседе Примадонна ей рассказала, что очень переживает за свое здоровье, потому что у нее маленькие дети, которых надо поставить на ноги. По этой причине Пугачева придерживается диеты, не ест соленого, старается не употреблять мяса, вообще не пьет спиртного, и проходит пешком не менее четырех километров. Для этого певица даже установила в своем телефоне приложение.
«Больше всего я боюсь немощи! Детей нужно поднять. Потому стараюсь лечиться, хожу. Нужно пройти четыре тысячи шагов в день», — откровенно рассказала певица.
Прошутина отметила, что Пугачева в начале марта уехала в Израиль, чтобы пройти профилактический лечебный курс. Телеведущая сообщила, что к началу учебного года певица вернется в Москву, передает «МК». Однако многие россияне не верят в мотивы Пугачевой, и считают, что исполнительница вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным выступили против спецоперации России на Украине. Это подтверждается выступлениями юмориста, в которых он негативно отзывается и о российском народе, и вообще о России.
Спецоперация Вооруженных сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целью являются демилитаризация и денацификация этой страны, а также помощь жителям Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся геноциду и издевательствам со стороны киевского режима. Звезды российского шоу-бизнеса раскололись. Одни поддержали специальную операцию, а другие покинули Россию и заявили, что стыдятся своей национальности.