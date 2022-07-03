Подруга Пугачевой рассказала, чего Примадонна боится больше всего на свете

Прошутинская сообщила, что в личной беседе Примадонна ей рассказала, что очень переживает за свое здоровье, потому что у нее маленькие дети, которых надо поставить на ноги. По этой причине Пугачева придерживается диеты, не ест соленого, старается не употреблять мяса, вообще не пьет спиртного, и проходит пешком не менее четырех километров. Для этого певица даже установила в своем телефоне приложение.