Подруга погибшей под колесами Большовой заявила, что женщина не стала бы прыгать под машину

Близкая подруга погибшей в ДТП с участием актрисы Анны Большовой заявила, что женщина не стала бы сама прыгать под колеса.
В ответ на слова директора театра «Ленком» Марка Варшавера, который передал позицию Большовой, что женщина сама бросилась под ее машину, подруга детства высказала мнение, что Олеся (так зовут погибшую. — Прим. ред.) не могла этого сделать, так как у нее не было причин для такого поступка.
«Не думаю, что она сама прыгнула под машину. Посудите сами — двое маленьких детей. Это моя подруга с детства, мы с ней можно сказать росли вместе. Все равно пьяная или нет, смысл прыгать под колеса?» — цитирует подругу погибшей портал News.ru.
Как сообщает издание, незадолго до трагедии женщину на дороге, предположительно, высадил ее муж.
Напомним, 14 октября в Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю женщину. Актриса заявила, что авария произошла в темное время суток, а погибшая женщина была в состоянии алкогольного опьянения и сама бросилась под колеса. Прокуратура РФ взяла на контроль расследование ДТП.