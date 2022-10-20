Подруга погибшей под колесами Большовой заявила, что женщина не стала бы прыгать под машину

В ответ на слова директора театра «Ленком» Марка Варшавера, который передал позицию Большовой, что женщина сама бросилась под ее машину, подруга детства высказала мнение, что Олеся (так зовут погибшую. — Прим. ред.) не могла этого сделать, так как у нее не было причин для такого поступка.