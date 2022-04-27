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    Подруга Анастасии Заворотнюк призналась, что артистка борется за жизнь

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Подруга Анастасии Заворотнюк призналась, что артистка борется за жизнь

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    Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Певица Виктория Пьер-Мари сообщила, что актриса Анастасия Заворотнюк борется за жизнь. Она заявила, что артистка проходит тяжелый период восстановления.

    Звезду сериала «Моя прекрасная няня» всячески поддерживает семья. По заявлению певицы, в лечении актрисы применяются различные виды терапии.

    «Она борется за жизнь и очень тяжело восстанавливается. Когда заболевание очень сложное, то человек, а особенно такая молодая, яркая, красивая звезда очень не хочет публично являться зрителю в разобранном виде, чтобы публика злорадствовала, наблюдала и смаковала какие-то моменты боли и страдания», —высказалась вокалистки в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

    В 2019 году в прессе стала появляться информация, что у Заворотнюк был диагностирован рак головного мозга. Сама артистка до сих пор не подтвердила данную новость.

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