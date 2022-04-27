Подруга Анастасии Заворотнюк призналась, что артистка борется за жизнь

«Она борется за жизнь и очень тяжело восстанавливается. Когда заболевание очень сложное, то человек, а особенно такая молодая, яркая, красивая звезда очень не хочет публично являться зрителю в разобранном виде, чтобы публика злорадствовала, наблюдала и смаковала какие-то моменты боли и страдания», —высказалась вокалистки в беседе с Telegram-каналом «Звездач».